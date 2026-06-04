Pasticcerie per cani

A Parigi, da qualche tempo spopolano i caffè “dog-first”, pensati appositamente per i nostri amici a quattro zampe.

Dolci a base di purea di banana, formaggio cremoso, mela e manzo, oppure pasticcini a forma di cuore con patata dolce e mirtilli: questi piccoli manicaretti preparati dai pasticceri parigini, forse i più famosi del mondo, sembrano invitanti non solo per i cani, ma anche per i padroni.

Locali come la “Casa del Doggo” o “Le Bone Apart” nascono da una duplice esigenza. In primo luogo quella di costruire spazi dove i cani non siano semplici accompagnatori delle nostre passeggiate, ma i veri protagonisti della pausa; e in seconda battuta, quella di rinsaldare ancora di più il legame tra padroni e amici a quattro zampe in un ambiente che non sia la casa.

A Parigi i cani sono diventati addirittura un tema politico delle ultime elezioni comunali, tenutesi a marzo. Sebbene la capitale francese offra 40 aree cani, l’associazione Paris Condition Canine ha denunciato come queste siano “insufficienti, distribuite in modo non uniforme e talvolta inadatte”.

Per questo in campagna elettorale sia il nuovo sindaco Emmanuel Gregoire sia la sua sfidante Rachida Dati hanno dedicato ampio spazio al tema dei cani, aprendo canali Instagram dedicati agli amici animali e organizzando addirittura aperitivi interamente dedicati a loro.







