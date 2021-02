Patentino digitale e utilizzo corretto della Rete

Oggi, martedì 9 febbraio si celebra il Safer Internet Day, la Giornata mondiale per la sicurezza in Rete, istituita e promossa dalla Commissione Europea, che vede in atto moltissime iniziative a cui partecipare.

Uno dei problemi più attuali riguarda sicuramente l'utilizzo dei social network da parte degli adolescenti. A tal proposito, è molto interessante il risultato di un sondaggio condotto da Skuola.net in cui viene analizzato il comportamento tra giovani in rete. In particolare, si discute dell'esigenza di una maggior tutela andando ad agire sull'autenticazione dei profili, età giusta per accedere ai social e la proposta di un patentino digitale.

In merito al patentino digitale, quello che si evince dai risultati del sondaggio è che il 55% degli adolescenti sarebbe d'accordo e disponibile ad impegnarsi ad ottenerlo. Si tratterebbe di uno studio condotto per la Polizia di Stato da Generazioni Connesse, il Safer Internet Center Italiano, coordinato dal ministero dell'Istruzione, curato da Skuola.net, Università degli Studi di Firenze e Sapienza Università di Roma-Cirmpa che ha interessato 2.475 adolescenti delle scuole secondarie.

Quindi sarebbero gli stessi giovani a richiedere una soluzione che possa garantire maggior sicurezza durante l'utilizzo dei social network. Voi cosa ne pensate?