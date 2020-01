ATTUALITÀ Patrick Dempsey compie 54 anni! Il medico più amato di "Grey's Anatomy"

Patrick Dempsey compie 54 anni!.

Affascinante, coinvolgente e tremendamente sexy: stiamo parlando di Patrick Dempsey, il "Dottor Amore" di "Grey's Anatomy", che proprio oggi compie 54 anni.

Una serie tv fortunatissima e che ha appassionato milioni di persone con la love story tra Meredith Grey e Derek Shepherd. Successo dovuto anche alla presenza nel cast di Patrick Dempsey, nel ruolo di amante prima, poi fidanzato e marito della protagonista.

La serie è stata un vero e proprio trampolino di lancio per l'attore che in pochissimo tempo è diventato uno dei più amati sex symbol. Nel 2007 la rivista People lo ha eletto secondo uomo più sexy del pianeta e Versace coinvolto come testimonial nella campagna uomo di quello stesso anno.

Detto ciò, si potrebbe pensare a Dempsey come un bello e dannato dalla vita sentimentale instabile, ma al contrario pare essere un tipo da relazione duratura: un primo matrimonio nel 1987 con la sua manager Rocky Parker e, dopo il divorzio nel 1994, il secondo matrimonio nel 1999 con la truccatrice Jillian Fink, sua attuale moglie e madre dei suoi tre figli Tallulah Fyfe (2002) e i gemelli Darby Galen e Sullivan Patrick (2007).

Lascia invece Grey's Anatomy, nel 2015, dopo undici stagioni, per dedicarsi ad altri progetti, ma continua ad essere uno degli attori più amati al mondo.









I più letti della settimana: