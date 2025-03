MUSICA Paul McCartney chiede di inserire Joe Cocker nella Rock Hall of Fame La lettera aperta a tutti i i "rock’n’rollers"

Paul McCartney chiede di inserire Joe Cocker nella Rock Hall of Fame.

Paul McCartney ha chiesto che il defunto cantante blues-rock inglese Joe Cocker venga inserito nella Rock Hall of Fame quest'anno. In una lettera datata 25 febbraio e indirizzata ai "rock’n’rollers", McCartney descrive Cocker, morto nel 2014 all'età di 70 anni, come un "grande uomo e un bravo cantante" con uno stile unico. "Ha cantato una delle nostre canzoni, 'With A Little Help From My Friends', una versione prodotta da Denny Cordell, che era molto originale", scrive McCartney.

Essere nominato per l'ingresso nella Rock and Roll Hall of Fame è solo il primo passo, anche se, come nel caso di Joe Cocker, significa un riconoscimento postumo. Il cantante di Sheffield ha però un vantaggio significativo rispetto agli altri candidati: oltre a una carriera leggendaria, ha anche il sostegno di una figura iconica della musica come Paul McCartney.

Il celebre ex Beatles ha infatti inviato una lettera ai giurati della Hall of Fame, esprimendo il suo sostegno a Cocker. Utilizzando uno stile diretto e conciso, McCartney ha dichiarato: "Dear Rock and Rollers, vorrei suggerire il nome di Joe Cocker per l’ingresso nella Rock and Roll Hall of Fame". Ha proseguito elogiando Cocker, definendolo "un grande cantante, con uno stile unico e performance straordinarie".

"E anche se potrebbe non aver mai fatto pressioni per entrare nella Hall of Fame", ha continuato McCartney, "so che sarebbe estremamente felice e grato di trovarsi dove merita di essere, in mezzo a una compagnia così illustre".



