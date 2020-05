Paul McCartney e Ringo Starr insieme per un brano inedito

Rivederli insieme è sempre un tuffo al cuore, qualsiasi possa essere la motivazione che li porta a riunirsi la si apprezza ancora di più. Questa volta i due ex Beatles Paul e Ringo si sono ritrovati per una buona causa , raccogliere fondi a favore di NHS Charities Together Covid-19 e lo hanno fatto come sempre a modo loro ovvero con la musica quello che da sempre gli viene meglio. In una cassetta ritrovata, una canzone nata dalla collaborazione dei due, nel 1992 per l'album di Ringo Starr dal titolo “Time takes time" inedita perché mai pubblicata e adesso verrà battuta all'asta il 19 maggio a Merseyside, in Inghilterra.





La canzone in questione è “Angel in disguise”, un vero e proprio pezzo di storia, registrato dai due artisti. In realtà di questa perla ne esistono due versioni, una demo approssimativa con la voce di Paul McCartney euna versione "mista" che è più completa con la partecipazione di altri musicisti, voci di accompagnamento e le esclusive tonalità di Starr. "Everyone Wins", potrebbe portare il valore della cassetta fino a 25mila e Il 25% dei proventi ottenuti dalla vendita all’asta verrà devoluto all’iniziativa “Covid-19 Urgent Appeal”, dell’organizzazione “NHS Charities Together”. Il brano non essendo mai stato ascoltato pubblicamente, potrebbe essere l’unica canzone co-scritta esclusivamente dal batterista e bassista dei Beatles, rispettivamente Ringo Starr e Paul McCartney, secondo i banditori.









Paul Fairweather, di Omega Auctions, che batterà la cassetta, ha dichiarato: “È fantastico essere in grado di portare sul mercato una traccia mai ascoltata e inedita...Il titolo Angel in Disguise è una descrizione appropriata dei nostri principali operatori di prima linea, quindi si spera che la scoperta di questa gemma perduta possa incoraggiare Paul a considerare di rilasciarlo lui stesso dopo tutti questi anni...".