Paul McCartney torna a cantare con John Lennon.

I miti non muoiono mai nè tanto meno invecchiano, e i Beatles fanno senz'altro parte a pieno titolo di questa categoria. Sono passati 42 anni da quella tragica sera dell' 8 dicembre del 1980 dove sotto i colpi di rivoltella sparati da Mark David Chapman, se ne andava uno dei più grandi cantautori, polistrumentista, insomma un grandissimo artista e attivista britannico, John Lennon. Paul McCarney suo amico e compagno di avventura nella band londinese più celebre al mondo, ha deciso di tornare a duettare con l'amico scomparso. E lo ha fatto sul serio.

Durante un concerto tenuto da Paul nello stato di Washington,l'ex ragazzo di Liverpool ha fatto proiettare sullo schermo alle spalle del palco delle immagini. Per l'esattezza quelle del leggendario concerto dei Beatles sul tetto della Apple Records e così facendo ha potuto di nuovo duettare, anche se virtualmente con John. La canzone scelta da McCartney per il suo duetto è stata "I've got a feeling", incisa insieme a Lennon, George Harrison, Ringo Starr e Billy Preston e contenuta nell'album "Let it be", la cui genesi è raccontata dal docu-film di Peter Jackson, dal titolo "The Beatles: Get back". Ne è nato un video finito ovviamente su YouTube, dove è possibile vedere Paul McCartney in carne ed ossa, ricordiamolo saranno 80 gli anni il prossimo 18 giugno, duettare con le immagini dell'amico Lennon, che di anni all'epoca ne aveva 28, girate sul tetto della Apple Records nel gennaio del '69, durante il concerto dei Beatles.

