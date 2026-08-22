Pavia Guardie zoofile contro la maleducazione

Dal 1° agosto, nel comune di Pavia, sono attive 22 guardie zoofile per vigilare sul benessere degli animali e del decoro della città. Qual è la loro giornata tipo? Per prima cosa, al mattino - prima di prendere servizio - si recano al comando dei vigili per prendere una radio in modo tale da rimanere collegati con la polizia locale.

Poi, al via i controlli: cani sciolti e senza guinzaglio, quelli lasciati da soli, padroni che non puliscono i bisogni dei propri animali .Uccellini, gatti, conigli, animali più complicati da vedere aggirarsi per la città: anche su di loro si concentrano i controlli.

Il servizio è nato dalla convenzione con il Comune di Pavia e prevede severe sanzioni per chi non dovesse rispettare le regole. Inizialmente le guardie sono partite con semplici avvisi per poi arrivare a vere e proprie multe.

Le guardie attive da agosto Dovevano entrare in servizio già a maggio, ma il via libera dalla Prefettura è arrivato con un po' di ritardo, a luglio. "Abbiamo controllato già una cinquantina di cani - spiega Angelo Zizzi, coordinatore del gruppo al quotidiano La Provincia pavese -. In poco più di due settimane abbiamo elevato una decina di sanzioni". E aggiunge: "La maggior parte delle multe hanno riguardato cani lasciati senza guinzaglio, mentre altre sono state contestate per la mancata raccolta di deiezioni. Il nostro compito è quello di vigilare e far rispettare le regole".

Per chi lascia libero il cane laddove è previsto obbligatoriamente il guinzaglio, la sanzione prevista dal regolamento urbano ammonta a 50 euro. Invece, qualora i padroni degli animali non raccogliessero i bisogni, è prevista una sanzione di 100 euro.

"Riceviamo tantissime lamentele da parte dei cittadini", spiega Zizzi. Inoltre, i controlli si concentrano anche sulla lunghezza del guinzaglio che non deve superare il metro e mezzo.











