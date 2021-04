MUSICA "Peaches": il singolo di Justin Bieber che dona conforto La collaborazione con Daniel Caesar e Giveon.

"Peaches": il singolo di Justin Bieber che dona conforto.

Il 19 marzo scorso è uscito "Justice", l'album di Justin Bieber realizzato con il desiderio di portare conforto e offrire al suo pubblico la possibilità di immedesimarsi. Un modo il suo per far sentire le persone meno sole attraverso la musica. Il singolo "Peaches" è l'emblema di questo suo intento e della volontà di far sentire connessione tra esseri umani.

Per raggiungere il suo obiettivo ha coinvolto anche il cantante canadese Daniel Caesar e lo statunitense Giveon.

“La musica è un buon modo per ricordarci l’un l’altro che noi non siamo soli. La musica può essere un modo per relazionarsi con gli altri e per connettersi l’un l’altro. So benissimo di non poter risolvere le ingiustizie semplicemente facendo musica ma so anche che se tutti quanti facessimo la nostra parte utilizzando i nostri doni per aiutare il pianeta e gli altri, allora saremmo molto più vicini a ritrovarci”.

Justin Bieber - Peaches ft. Daniel Caesar, Giveon

