CURIOSITÀ Pedalando sul ghiaccio per il Pianeta Omar Di Felice ha iniziato qualche giorno fa il suo Giro dell'artico in bicicletta per sensibilizzare l'opinione pubblica sul clima

Ci sono persone che per il pianeta riescono a fare imprese straordinarie. E’ il caso di Omar Di Felice che dopo un sano allenamento ha inforcato la sua bici e dallo scorso 15 febbraio ha iniziato il “Giro del Mondo Artico”.





L’intento è quello di richiamare l’attenzione dell’opinione pubblica sulla crisi climatica. Omar è partito da Kamchatka, al confine tra Russia e Oriente, per un’avventura che lo porterà in Alaska, passando per Finlandia, Svezia e Norvegia, Groenlandia e Canada. Sarà una “sgambata” di 4000 chilometri che salvo imprevisti lo dovrebbe vedere al traguardo alla fine di marzo. L’impresa può essere seguita in rete. La spedizione si svolge in una delle aree più a rischio del pianeta dal punto di vista ambientale, si tratta delle zone più colpite dai cambiamenti del clima. L’Artico si scalda (come indicato da Greenme) ad una velocità doppia rispetto al resto della terra di circa un grado centigrado a decennio.



