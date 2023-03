CINEMA Per amore non diventò James Bond L'attore inglese Lia Neeson rinunciò alla proposta di girare GoldenEye nelle vesti del famoso agente segreto

Per amore non diventò James Bond.

William John Neeson, detto Liam, di mestiere fa l'attore e lo fa davvero molto bene. Nota di merito va spesa per la sua magistrale interpretazione in "Schindler's List", che gli valse anche una nomination agli Oscar, dove vestiva i panni dell'industriale tedesco Oscar Schindler, passato alla storia per aver messo a rischio la propria vita e la carriera, riuscendo a salvare migliaia di ebrei da un tragico destino. In Guerre Stellari (Star Wars) lo rivediamo come Qui-Gon Jinn, saggio Maestro Jedi ma dallo spirito ribelle, insieme al suo Padawan Obi-Wan Kenobi.

Padre eroe e vendicativo nella serie "Taken" che gli vale il titolo di "Re dei B-movie". Negli anni novanta dopo "Schindler's List", Liam venne contattato per vestire i panni del più famoso e amato agente segreto della letteratura e del cinema. Proprio lui James Bond, agente 007. Si stava per girare GoldenEye, e la produzione pensò a lui per il volto dell'agente al servizio di sua maestà. Il ruolo fu poi assegnato a Pierce Brosnan.

Liam in quell'anno stava preparando il suo matrimonio con la compagna, (scomparsa nel 2009), e collega Natasha Richardson che gli disse: "Se accetti quel ruolo non ci sposeremo. «Lei diceva sul serio! Andiamo, proseguiva, ci sono tutte quelle splendide ragazze sparse in vari paesi che entrano ed escono dal letto....

Liam ebbe poi modo di dire ricordando l'episodio: "Sono certo che la sua decisione si sia basata molto su questo!"



