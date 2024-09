NEW PLAY "Per Due Come Noi" è il nuovo singolo di Angelina, Olly e Juli La descrizione di un amore giovane, fresco e pop

"Per Due Come Noi" è il nuovo singolo di Angelina, Olly e Juli.

Angelina Mango, Olly e July insieme per la prima volta nel brano Per Due Come Noi. Una una storia d’amore ed esperienze condivise, narrata con uno stile musicale che combina melodie urban e pop.

Questa collaborazione segna un passo importante per Angelina Mango, che continua a consolidare la sua presenza nel panorama musicale italiano, ma anche per Olly, che reduce dalla vittoria nella categoria giovani a Sanremo 2023, sta esplorando nuove sfumature sonore.





Nel video musicale gli artisti soffrono le pene dell'amore adolescenziale, nelle quattro mura di una stanza da letto.





[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: