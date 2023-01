Per guarire "Sciroppo Teatro"

Una valida alternativa per i bambini che passano il loro tempo su cellulari e video giochi. E' partito il progetto di Ater che è il circuito dei teatri sotto l’egida della Regione Emilia Romagna, che si chiama "Sciroppo di Teatro”. Si svolgerà in 21 cittadine dell'Emilia-Romagna e i bambini dai 3 agli 8 anni, grazie al pagamento di un voucher di 2 euro, in quanto lo spettacolo è offerto da farmacisti e pediatri, potranno andare a teatro accompagnati ovviamente da un adulto per godersi uno spettacolo tra storie fantastiche e magiche fiabe. A conferma che ridere e divertirsi fa bene alla salute dei bambini e funziona meglio di uno sciroppo.

Il cartellone prevede 79 spettacoli per bambini che andrà avanti fino al mese di aprile. Un calendario di spettacoli per bambini ricco di magia e fantasia, che ha come obiettivo quello di creare più benessere in famiglia e di migliorare la salute dei bambini. Anche negli ambulatori pediatrici e nelle farmacie verrà sponsorizzata l’iniziativa dello Sciroppo di Teatro e verrà dato una sorta di bugiardino con le indicazioni per la somministrazione dello "Sciroppo di teatro". Ci saranno 6 "ricette", cioè sei tagliandi, uno per il bambino e uno per l’accompagnatore, che permetteranno di acquistare i biglietti per 2 euro.