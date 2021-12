CURIOSITÀ Per il countdown di Capodanno l'orologio arriva da "Matrix" Design rétro completamente digitale e total black, ecco le caratteristiche dell'orologio ispirato al famoso film

Per il countdown di Capodanno l'orologio arriva da "Matrix".

E' un omaggio all'innovazione con le fattezze di chi arriva dal passato, queste sono le caratteristiche di PSR MTX, in edizione limitata, che si ispira al film "The Matrix". E' un orologio che esce in edizione limitata, infatti ne vengono prodotti solo 1999 esemplari, tutti rigorosamente numerati. Pensato e messo sul mercato dal 1° gennaio 2022, in omaggio all’anno di uscita del primo film della saga cinematografica di fantascienza, elegante e total black con numeri in LCD verdi e l’iconico motivo a pioggia digitale iscritto sul fondello e sullo speciale cofanetto, dedicato all’uscita di “The Matrix Resurrections”.

La prestigiosa casa di produzione di orologi che è stata protagonista nel cinema per quasi un secolo comparendo in oltre 500 film, è una delle marche maggiormente amata dai registi di Hollywood apparendo addirittura per la prima volta nel film “Shanghai Express” del 1932. Nel 1970 la casa fondata nel 1892, ha lanciato il primo modello digitale, ora, ad oltre cinquant’anni di distanza, mette a disposizione degli amanti, quello che si può definire l’omaggio “alla ricerca dello straordinario” con il modello che ha chiamato PSR MTX, ispirato all’universo digitale e sinonimo di sfida allo status quo...ideale per scandire il conto alla rovescia nella notte di Capodanno.

