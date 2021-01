Per Mr. Bean è arrivato il momento della pensione

Rowan Atkinson manda in pensione il suo personaggio dicendo che indossare i panni di Mr. Bean è per lui è diventato stressante, non si diverte più. Atkinson l'ha dichiarato durante una intervista radiofonica confermando che non vestirà più i panni del celebre personaggio comico che quindi vede arrivare il momento del pensionamento. L'attore ha poi aggiunto che non si diverte più ad interpretarlo avvertendo il peso della responsabilità e ciò non è piacevole. "E' stressante ed estenuante, non vedo l'ora che tutto questo finisca" ha sottolineato Rowan che a 62 anni sta per diventare papà per la terza volta, ma non sono minimante sorpreso del successo. Secondo lui la ricetta è semplice ma di sicuro effetto, "vedere un adulto comportarsi in modo infantile, senza rendersi minimamente conto di quanto ciò sia inopportuno, è fondamentalmente divertente. Da oltre 30 anni le scenette trasmesse gli hanno fatto guadagnare successo a livello internazionale".













Ma Rowan è deciso come un fuso, l'icona dello humor inglese manda in pensione Mr. Bean, ' anche se ci ha tenuto a rassicurare che continuerà tuttavia a farlo vivere sul piccolo e grande schermo, ma solo in versione cartoon: "Per Mr. Bean abbiamo prodotto una serie animata e messo in cantiere anche un film d'animazione, dove sarà lui stesso a doppiarlo.

E' più facile per me interpretarlo a livello vocale rispetto alla performance fisica".