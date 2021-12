Per Natale Pandoro e Pandorello

L'immagine che abbiamo del pandoro è quella del dolce di origini veneziane con sopra tanto zucchero a velo.









In questo Natale 2021 c'è una novità decisamente “salata” che ha la stessa forma di un pandoro ma si chiama “pandorello”. L'idea che arriva dal sud d'Italia fucina di ricette gustosissime, nasce in una rosticceria di Napoli che si chiama la “Padella” di piazza Arenella. La forma è la stessa del dolce veneziano ma gli ingredienti del pandorello sono: pasta al forno, melanzane e provola. la preparazione rispetto all'originale del pandoro ovviamente è diversa, la pasta al sugo viene prima cotta insieme alla provola e alle melanzane e poi versata in uno stampo di alluminio a forma di pandoro. Tutto il gustoso impasto viene poi messo in forno dove si asciuga e dove poi prende la forma del pandoro. Buon Appetito