CURIOSITÀ Per risparmiare tiene la barca sul terrazzo Tenerla in un garage non gli è stato possibile per via dei costi, a suo dire insostenibili.

Non c'è bisogno di dire che avere una barca costa, in tasse, gasolio e manutenzione. A tutte queste cose vanno aggiunte le spese per tenerla fuori dall'acqua nel periodo invernale, quando non la si usa. In estate si prenota il posto barca mensile, ma il suo costo mediamente è pari ad una rata del mutuo. Tutto questo ha portato un cittadino spagnolo a considerare di tenere la sua barca di sei metri, con un peso di 400 chili, direttamente in casa, anzi sul terrazzo.

E come ci è arrivata la barca sul terrazzo del suo proprietario al terzo piano? Ma con una gru ovviamente, che l'ha sollevata per poi adagiarla delicatamente. L'operazione non è passata inosservata al vicinato, che armatosi di cellulare, ha filmato e fotografato la scena postando poi il tutto sui social. Manco a dirlo gli scatti sono diventati virali, le persone nei commenti chiedevano, e si chiedevano, se esista un permesso per farlo e se non fosse pericoloso. Le domande e le immagini sono giunte così all’attenzione del Comune, che è dovuto intervenire e ha notificato al proprietario della barca l'ordine di rimozione del suo natante.

L’uomo è stato conciliante, non pensava fosse illegale farlo, ha detto ed ha promesso che toglierà il natante. Ha ammesso che era solo un un modo facile per evitare le spese, non pensava di dare fastidio. H rimarcato che non è facile trovare un garage dove tenere la barca ad un costo accessibile, e che quella soluzione gli permetteva di tenere la barca sempre vicina e sotto controllo.

E non ci aveva pensato nessuno....



