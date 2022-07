DISAVVENTURE Per un selfie cade nel Vesuvio, scatta il salvataggio (e la denuncia) Disavventura per un turista americano ventitreenne

Per un selfie cade nel Vesuvio, scatta il salvataggio (e la denuncia).

Cosa non si fa per un'inquadratura speciale, per una foto unica, per un selfie indimenticabile! Spesso le testate giornalistiche riferiscono di storie simili, spesso con esiti drammatici. Stavolta invece è andata bene al protagonista di questa vicenda, un turista 23enne statunitense. In vacanza nella bellissima Italia, armato di uno smartphone ultimo modello, collezionava selfies nel luoghi più suggestivi della penisola.

E se passi da Napoli, una camminata sul Vesuvio è quasi d'obbligo per chi ha gambe buone e senso dell'avventura. Anche troppo in questo caso, visto che il ragazzo, accompagnato da un amico, ha deciso di non rispettare l'indicazione che proibiva l'accesso ad un sentiero particolarmente difficoltoso e pericoloso. Per fortuna i Carabinieri Forestali lo hanno avvistato, e si sono resi conto subito che si trovava in difficoltà.

Nel tentativo di scattare la foto, perso l'equilibrio rischiava di cadere, un volo di 300 metri. Immediatamente è scattato il salvataggio da parte delle forze dell'ordine preposte. Quattro guide sono intervenute, una di loro si è calata per una quindicina di metri e lo ha recuperato, malconcio, pieno di escoriazioni e ferite, ma vivo. Subito dopo però è scattata anche la denuncia.

