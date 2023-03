RELAZIONI Perchè è inutile voler avere sempre ragione? La storiella vietnamita

Perchè è inutile voler avere sempre ragione?.

Molto spesso ci si ritrova in discussioni poco piacevoli proprio perchè la necessità di avere ragione supera la volontà di comprendersi allontanandosi dal risolvere la situazione al centro del dibattito. Ognuno rimane arroccato nelle proprie convinzioni senza lasciare spazio a qualcosa di diverso che potrebbe anche arricchirci.

A tal proposito, potremmo citare una storia di Thich Nhat Hanh, soprannominato “Thay”, che in vietnamita significa "maestro". Il maestro zen, poeta e attivista pacifista, ha scritto e pubblicato più di 100 libri ed è stato candidato al Nobel per la Pace da Martin Luther King.

La storiella ha come protagonisti due pescatori e offre l'esempio di come molto spesso non si riesca a lasciare andare il bisogno di avere l'ultima parola e di come sia controproducente. Ascolta tutto nel nostro reloaded!

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: