CURIOSITÀ Perchè hai paura di volare? Ecco qualche soluzione!

Perchè hai paura di volare?.

Aviofobia o Aerofobia, in inglese Fear of Fliyng (FOF) la cosiddetta paura di volare comporta un insieme di importanti pensieri negativi e forti sintomi fisici nel momento in cui ci si approccia al volo o al solo pensiero di doverlo fare in futuro. Ma cosa si nasconde dietro questa fobia? E come si può affrontare? Alcune soluzioni nel nostro reloaded!

