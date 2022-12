Durante periodo delle feste non può mancare il rito legato alla visione dei film di Natale. C'è chi preferisce i grandi classici, da riguardare per la centesima volta, chi invece ama le nuove pellicole. Ma perché ci piacciono così tanto i film natalizi? Gli psicologi rispondono perché riescono a farci stare veramente bene. Ma in che senso?

Scopri tutto nel nostro podcast!