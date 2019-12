Perchè su Whatsupp c'è la scritta "From Facebook"

Sarà capitato anche a voi in questi ultimi giorni di aprire Whatsapp e trovare in basso nella schermata la scritta “from FACEBOOK”.

Perchè questa dicitura e che cosa significa? Se state pensando a qualcosa di innovativo siete sulla strada sbagliata, perchè più semplicemente l'azienda di Mark Zuckerberg, proprietaria ad oggi di Whatsupp e di Instagram, ha deciso di mettere il marchio sul suo territorio e quindi firmare con il proprio nome le applicazioni in suo possesso.

Alcuni pensavano ad un'integrazione tra social network, ma a quanto pare no è arrivato ancora il momento, anche se, questa variazione sarebbe in programma per il futuro. Infatti proprio in occasione dell' ultimo F8, l’evento annuale organizzato da Facebook e dedicato agli sviluppatori, si è saputo che l'azienda ha effettuato i primi test per l’unificazione tra WhatsApp, Facebook Messenger e Instagram Direct in un unico ambiente dove potersi scambiare i messaggi.

Per il momento si tratta esclusivamente di prove, ma già nel 2021 potrebbe diventare realtà.