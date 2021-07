Perde la vista dopo un brindisi con la vodka, la ritrova con il whisky

Possiamo dire che Denis Duthie, un Neozelandese che, alla festa del 50° anniversario dei suoi genitori, dopo esser rimasto cieco bevendo vodka, ha visto di nuovo grazie ad un...whisky! Del resto si sa come vanno questi 50esimi di anniversario dei genitori, un brindisi con questo, uno con quello, altri due con quelli e alla fine il povero Denis si è accorto di non vederci più. Dirà poi: "era diventato tutto nero". Subito portato al pronto soccorso, viene operato d’urgenza. Si saprà poi che la colpa è del mix tra formaldeide contenuta nella vodka e i farmaci per il diabete, assunti poco prima, della serie di brindisi. Prognosi? I medici stabiliscono che ci vuole dell' etanolo.









E fin qui tutto a posto, ma quando ci si mette la sfortuna....In ospedale di etanolo non se ne trovava abbastanza. "Si mandi subito qualcuno a comprare del whisky nel negozio all'angolo", e uno di loro è andato! Subito vengono somministrate a Denis le prime gocce, che non ci prenda gusto come per la vodka. così anche nei giorni a venire. Passati cinque giorni, per Denis avviene il ritorno della vista e quindi un rientro nella normalità. Denis riesce finalmente a distinguere e in maniera nitida ciò che lo circonda. Il pericoloso mix di vodka e farmaci gli ha fatto vivere un incubo, e poi, minime quantità di whisky hanno posto rimedio definitivo.

Ma qualcuno dica a Denis Duthie che anche con l'etanolo, o se preferisce il whisky, ci deve andare piano lo stesso.....