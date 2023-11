NEW PLAY Periodo denso di soddisfazioni per Blanco Bruciasse il cielo arriva a chiudere un capitolo fatto di successi e ad aprirne un altro più consapevole e maturo

Periodo denso di soddisfazioni per Blanco.

Un nuovo singolo ed un road movie in arrivo per Blanco, a voler ripercorrere gli ultimi due anni di musica e viaggi del più giovane artista italiano ad essersi esibito in uno stadio con un bagaglio accumulato di 68 dischi di platino, 6 dischi d'oro e oltre 3 miliardi di stream complessivi.

[Banner_Google_ADS]



“Bruciasse il cielo”, questo il titolo sia del movie già uscito su Prime che del brano che ovviamente ne è colonna sonora, in merito al quale è lo stesso Blanco ad aver dichiarato: «”Bruciasse Il Cielo” è un po’ come se chiudesse il cerchio: di quest’anno, di “Innamorato”, di tante cose che hanno fatto parte di questo percorso incredibile.

Credo che ogni album sia una fotografia di un diverso momento di vita, e questo pezzo celebra e chiude questa ultima fase lasciando aperte le porte per nuove strade. Mi piaceva l’immagine del fuoco nel cielo: “bruciasse il cielo”, una specie di giuramento solenne, uno di quelli che lanci con il cuore in mano, a persone e in situazioni davvero importanti. E il fuoco è un elemento che mi ha sempre affascinato, una forza che sì, distrugge, ma che getta le basi per poter ricostruire da zero».

















I più letti della settimana: