Permessi retribuiti per assistere animali domestici

A New York è stata presentata una proposta di legge che potrebbe introdurre un diritto rivoluzionario: concedere permessi retribuiti per assistere i propri animali domestici in caso di necessità.

L’iniziativa arriva dal consigliere comunale democratico Shaun Abreu, proprietario di due gatti adottati da un rifugio, che ha osservato come molti cittadini abbiano dovuto trascurare i propri compagni animali in momenti delicati, come durante malattie gravi.

Abreu propone di ampliare il perimetro dell’attuale Earned Safe and Sick Time Act, il quale già permette di prendere congedi per la propria salute o per quella dei familiari.

La modifica aggiungerebbe alla definizione di “famiglia” anche cani e gatti, riconoscendo la loro importanza per il benessere psicologico dei loro proprietari.

Negli Stati Uniti, infatti, ben due terzi delle famiglie possiedono un animale domestico. L’idea di Abreu risponde anche a un bisogno sociale crescente: la consapevolezza del valore degli animali per la salute mentale.

Il consigliere sostiene che prendersi cura di un animale non solo aiuta a ridurre i livelli di stress, ma promuove uno stile di vita più attivo e sereno. Soprattutto in città ad alto ritmo come New York, un cane o un gatto può offrire un supporto emotivo essenziale e migliorare l’equilibrio tra lavoro e vita privata.