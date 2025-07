CURIOSITÀ Pesci e il caldo I colpi di calore che si abbattono sul mediterraneo con grande frequenza hanno ridotto il pescato del 40%

Anche i pesci soffrono le ondate di calore che si abbattono nel mare Mediterraneo sempre più frequenti e violente, con inevitabili ricadute economiche. Lo stress termico porta, infatti, ad un calo del 30% della loro capacità riproduttiva e quindi ad una riduzione delle attività di pesca fino al 40% a seconda delle zone.

Sono le stime di Confcooperative Fedagripesca. Tra le specie che risentono di più delle ondate di calore, sono lo spada, il tonno rosso, la lampuga, le sardine e la ricciola, ossia quelle che vivono nella metà della colonna d'acqua in mare o in superficie e quindi le più esposte e sensibili ai cambiamenti di temperatura; le più superficiali, infatti, sono le prime a subire le fluttuazioni climatiche.

Di fatto con l'innalzamento delle acque marine vengono compromessi interi habitat, sottolinea Fedagripesca, creando un vero e propio caos. "I pesci 'temperati' come sardine e acciughe si spostano verso il nord in cerca di acque più fresche e mentre le specie erbivore aumentano per la proliferazione di alghe, quelle carnivore come squali, cernie e dentici diminuiscono per la carenza di prede e per lo stress termico"

