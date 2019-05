Pfm e Sananda Maitreya in concerto a Musicultura

Gli appassionati del Prog italiano della Pfm e delle poesie messe in musica di Fabrizio De Andrè non potranno mancare a Musicultura 2019! Se poi aggiungiamo i successi degli Anni '80 che ci ha regalato Terence Trent D'Ardy, diventato successivamente Sananda Maitreya, beh il consiglio raddoppia!

Sono infatti questi i primi ospiti annunciati per la XXX edizione di Musicultura, festival della canzone popolare e d'autore, in programma dal 17 al 23 giugno a Macerata. La Pfm, storica band italiana capitanata da Franz di Cioccio (batterista e fondatore) e Patrick Djivas (bassista), renderà omaggio a Fabrizio De André, che è stato il primo firmatario del progetto di Musicultura, in occasione dei 20 anni dalla scomparsa del cantautore genovese.

Sananda Maitreya, sarà di scena, sempre allo Sferisterio di Macerata, il giorno dopo, 21 giugno, accompagnato dalla sua rock band The Sugar Plum Pharaohs in una tappa del suo The Fallen Angel Tour.

Intanto prosegue la selezione dei giovani artisti in concorso che porterà otto di loro a esibirsi sul palco dell'Arena Sferisterio.