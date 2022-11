CURIOSITÀ Piccole manie a colazione Re Carlo III non pranza perché lo ritiene un lusso ma ama iniziare la giornata con un uovo sodo che deve avere delle caratteristiche di cottura specifiche.

Piccole manie a colazione.

Il 'pranzo', non esiste da anni nella sua quotidianità, lo considera "un lusso che interferisce con i suoi impegni". Re Carlo III, si concede solo una colazione e un pasto serale, entrambi leggeri. Il Sovrano inizia la giornata con un uovo sodo, che apprezza molto, ma è molto esigente sulla sua cottura: lenta, secondo le sue regali indicazioni.

Al massimo per tre minuti. Accontentarlo è un'impresa, il giornalista della BBC Jeremy Paxman qualche anno fa ha raccontato che sulla tavola di Carlo vengono disposte ogni mattina ben sette uova, per essere certi che il sovrano ne trovi uno di suo gradimento. Il suo staff non era mai certo che l’uovo fosse dell’esatta consistenza, prese così la decisione di preparare una serie di uova e di collocarle sulla tavola in una sequenza di crescente cottura. Sarà vero o falso ?



