NEW PLAY "Piece by Piece" è il nuovo singolo di Pharrell Williams Colonna sonora dell'omonimo film d'animazione LEGO, che ripercorre la vita dell'artista

"Piece by Piece" è il nuovo singolo di Pharrell Williams.

È uscito a sorpresa in digitale, PIECE BY PIECE, il nuovo singolo della superstar mondiale Pharrell Williams. Il brano anticipa la pubblicazione della colonna sonora ufficiale, dell’omonimo film d’animazione LEGO® sulla vita dell’artista. Disponibile nelle sale italiane dal 5 dicembre, il film, diretto da Morgan Neville, sarà un’esperienza cinematografica unica che inviterà il pubblico a compiere un viaggio straordinario nella vita dell’icona pop, raccontata attraverso la lente dell’animazione LEGO®.





Il cast del film è composto da numerosi colleghi. fra cui Gwen Stefani, Kendrick Lamar, Timbaland, Justin Timberlake, Busta Rhymes, Jay Z e Snoop Dogg. Pharrell Williams è un visionario: artista, produttore, cantautore, filantropo, stilista e imprenditore. È stato insignito di 13 GRAMMY Awards tra cui Producer of the Year 2004, 2014 e 2019, del prestigioso Golden Note Award di ASCAP, di due nomination all’Oscar e una nomination ai Golden Globe ed Emmy. È stato inoltre inserito nella Songwriters Hall of Fame. Il singolo, proprio come il film, parla della determinazione che gli ha permesso di avere la sua splendida carriera, ripercorrendo le fasi salienti della vita di Pharrell.







































