Pikachu esiste e vive in Australia

Ebbene si, può succedere che la fantasia superi la realtà e in Australia è succeso ancora una volta. La foto di un piccolo marsupiale salvato da una clinica veterinaria a Melbourne ha fatto il giro del mondo facendo innamorare di se il web intero. Si tratta di un piccolo opossum dorato, rarissimo che ha tutte le caratteristiche del personaggio tranquillamente per Pikachu, il Pokémon base della prima generazione di tipo Elettro. Il suo numero identificativo Pokédex è 25 e la somiglianza del piccolo opossum con l’animaletto dei cartoni animati e dei videogiochi è davvero impressionante. Ma come quasi tutte le storie di questo tipo hanno, l'inizio non è dei più allegri.









La bestiola sarebbe stata trovata in fin di vita ai bordi di una strada, da subito si è pensato fosse stato investito da un auto, visto le condizioni critiche nelle quali versava. Subito soccorsa è stata portata presso la Boronia Veterinary Clinic di Melbourne, li si è scoperto che il piccolo aveva solo solo 5 mesi e che quindi avrebbe anche essere potuto cadere dal marsupio della madre. Il suo colore giallo che gli conferisce questo caratteristico aspetto da Pokémon di colore giallo, sarebbe dovuto ad una rara mutazione genetica che fa diminuire la percentuale di melanina di solito presente nel suo corpo. Immaginare quello che è scoppiato nel web dal momento in cui veniva pubblicata la foto di questa adorabile creatura, è cosa ovvia. Fin da subito il nome è diventato Pikachu e la piccola, perché è una signorina, opossum la si è arrivati a definire una cucciola appartenente ad una rara specie di Pokémon. comunque sia sotto le cure dello staff medico veterinario della clinica dove è ricoverata, la piccola siè ripresa e ora sta meglio, presto verrà rimessa in libertà.











Si organizzano pulman, charter, e gite per l'Australia per tentare di avvistare la piccola Pikachu nei boschi....interessa?