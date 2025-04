Pinguini Tattici Nucleari ft. Max Pezzali: "Bottiglie Vuote"

Il nuovo singolo dei Pinguini Tattici Nucleari si intitola "Bottiglie Vuote", ma questa volta, però, non sono da soli: a unirsi a loro c'è un grande della musica italiana, Max Pezzali. Il brano, già presente nell'album "Hello World" uscito lo scorso dicembre, si arricchisce di una versione speciale grazie alla voce e alla sensibilità narrativa dell'ex 883.

Si tratta di un incontro tra generazioni che sembra destinato ad avvenire: da un lato l'ironia malinconica dei Pinguini, dall'altro la poetica semplice e diretta che ha reso Pezzali la colonna sonora di almeno tre decenni. Insieme, raccontano storie universali con un linguaggio che tocca tutti.

In concomitanza con il lancio del singolo, è stato rilasciato anche il videoclip ufficiale che porta lo spettatore in un viaggio tra sogno e realtà, trasmettendo un messaggio d'amore racchiuso in una bottiglia che sfida il tempo e le distanze.









La collaborazione con Max Pezzali non è solo una sorpresa musicale, ma rappresenta un legame tra diverse generazioni che condividono aspirazioni, delusioni e quel desiderio di esprimersi che, in fondo, è l'essenza del pop.

In "Bottiglie Vuote", il messaggio è molto chiaro: alcune emozioni non conoscono età. "Bottiglie Vuote" evoca la nostalgia che si muove sulle melodie del presente. I Pinguini Tattici Nucleari hanno un talento straordinario nel trasformare la vita di tutti i giorni in poesia. Con questo brano, in featuring con Max Pezzali, questa attitudine diventa un ponte tra le generazioni, capace di unire sensibilità, ricordi, immagini e sogni in una ballata intrisa di nostalgia.

Pinguini Tattici Nucleari feat. Max Pezzali - Bottiglie Vuote