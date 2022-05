MUSICA Pinguini Tattici Nucleari: "Giovani Wannabe" Trovare un posto nel mondo

Pinguini Tattici Nucleari: "Giovani Wannabe".

"Giovani Wannabe", il nuovo singolo dei Pinguini Tattici Nucleari è una dedica a tutti i giovani che stanno cercando il proprio posto nel mondo e che hanno sete di conoscenza.

Un modo per riprendersi lo spazio necessario e realizzarsi, l'invito quello a chiudere gli occhi e immaginare dove vorremmo essere. Proprio come racconta Riccardo Zanotti, leader della band:

"Il nostro nuovo singolo si chiama Giovani wannabe, e il titolo contiene un binomio di parole per noi molto importanti. Giovani perché è quello che siamo e che ci sentiamo di essere, anche se non è riferito all’età anagrafica, quanto alla “fame”. Il giovane ha fame di trovare il suo posto nel mondo. Wannabe invece è preso a prestito dall’inglese. Come band siamo sempre stati legati a influenze estere ed è tipico del fenomeno della globalizzazione mischiare inglese e italiano. Generalmente wannabe ha un’accezione negativa ma, nel nostro caso, vogliamo attuare una riappropriazione culturale e dargli una connotazione positiva, perché in un mondo che non trova posto per noi, non ci resta che essere dei wannabe e immaginare di poter diventare quello che vogliamo, cercando di piegare il mondo perché ci riconosca.”

Al centro del testo troviamo la metafora del viaggio, quello interiore, che ogni giovane compie quando è alla ricerca della propria strada. Alcuni viaggi sono particolarmente lunghi e difficili, ma alla fine si rivelano il percorso migliore per giungere nella meta migliore.





