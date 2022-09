Pintus diventa papà e lo annuncia durante uno spettacolo

Lui è Angelo Pintus, di professione comico, imitatore e cabarettista. Nasce a Trieste nel 1975, è quello che mette in guardia gli uomini dal matrimonio o convivenza che sia, con la propria amata. lo fa tuonando dal palco con le parole, "Lo sai cos'è la galera? La galera è quando vivi con una donna e non è tua madre....e te la sei scelta tu".









Chiamando poi le donne: "secondino" per via di controlli frequenti al cellulare e il dover fare richiesta per poter uscire con gli amici. Ma in questa "galera", Angelo ci vive con la moglie Michela Sturaro, e al suo recente spettacolo tenuto a Taormina, ha voluto condividere con il pubblico la splendida e dolce notizia della sua imminente paternità.

I presenti allo spettacolo hanno avuto due fortune al prezzo di una. La prima è quella di aver assistito a uno show che li ha fatti molto divertire, la seconda di essere venuti a conoscenza prima di tutti di questa bellissima notizia della vita privata di Angelo e Michela.

Lui e la moglie, infatti, stanno per diventare genitori di un maschietto che si chiamerà Rafael, in omaggio a Raffaella Carrà, amica che Pintus, ha sempre considerato anche come un "modello da seguire".

Auguri a Angelo & Michela anche da parte nostra...