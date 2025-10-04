CURIOSIOTÀ Pippi calzelunghe in mostra a Cuneo Si intitola: Astrid Lindgren e la forza dei bambini: 80 anni di Pippi Calzelunghe

Pippi calzelunghe in mostra a Cuneo.

Dal 3 ottobre 2025 al 26 aprile 2026, Cuneo ospita “Astrid Lindgren e la forza dei bambini: 80 anni di Pippi Calzelunghe“.

Una mostra dedicata alla celebre scrittrice svedese in occasione degli 80 anni dalla creazione di Pippi Calzelunghe, uno dei personaggi più iconici della letteratura per l’infanzia.

L’esposizione, promossa da CRC Innova e curata dall’associazione culturale CUADRI ETS, rende omaggio al genio creativo di Astrid Lindgren (1907-2002), tra gli autori più tradotti al mondo, che ha rivoluzionato la narrativa per bambini.

La mostra pone al centro i valori che l’autrice riteneva fondamentali per la crescita dei più piccoli: l’amore e la lettura.

Attraverso un percorso espositivo progettato per coinvolgere grandi e piccoli, l’iniziativa invita a riscoprire la magia dell’infanzia ed il potere dell’immaginazione.

Pippi Calzelunghe, protagonista ribelle e indipendente, ricca e autosufficiente, rappresenta ancora oggi una metafora di libertà intellettuale e incarna valori universali come il coraggio, la generosità e la giustizia.

