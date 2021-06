Pippo Baudo compie 85 anni dei quali più 60 passati in televisione

Giuseppe Raimondo Vittorio Baudo, per tutti Pippo, nasce a Militello il 7 Giugno 1936 figlio di un noto avvocato Giovanni Baudo e di Innocenza Pirracchio, casalinga. Destinato ad una carriera di legale seguendo le orme del padre, sente da subito che la sua strada non passa per le aule dei tribunali, e benché laureatosi in giurisprudenza all'Università degli Studi di Catania, decide di dedicarsi al mondo dello spettacolo. Alla fine degli anni cinquanta entra come pianista e cantante nell'Orchestra Moonlight, con cui nel 1959 esordisce in televisione durante il varietà La conchiglia d'oro, programma condotto da Enzo Tortora. Ma la sua strada è il presentatore televisivo, entrando a fare parte assieme a Mike Bongiorno, Enzo Tortora e Corrado degli storici 'quattro moschettieri' come venivano allora definiti i quattro presentatori più bravi e più presenti in tv. Alla domanda: Cosa invidia di loro?" Risponde: "di Corrado, invidio senz'altro la simpatia innata, l'ironia, a Tortora la sua grande cultura e a Mike il metodo e la professionalità spinta al massimo".

















"Per me, come qualità personale, mi tengo stretta la fantasia e il gusto e l'arte dell'improvvisazione". Talent-scout di lungo corso, ha scoperto tra gli altri Al Bano, Beppe Grillo, Tullio Solenghi, Heather Parisi, Barbara D'Urso, Eros Ramazzotti, Lorella Cuccarini, Laura Pausini, Andrea Bocelli, Giorgia, Irene Grandi, Michelle Hunziker, Gianluca Grignani, Gigi D'Alessio, Anna Tatangelo, Fabrizio Moro e Bianca Guaccero. Fu lui a scoprire le doti di soubrette di Loretta Goggi, sebbene quest'ultima fosse già celebre come attrice di sceneggiati televisivi. Ha però riconosciuto di aver fatto l'errore di scartare Fiorello a un provino. Sono davvero molteplici le produzioni televisive che lo vedono protagonista sempre elegante, mai una sbavatura, tanto che nel corso degli anni, guadagna il soprannome di "Re dei Presentatori". Nell'Ottobre 2015 Baudo arriva a San Marino con "Una Serata sul Titano", programma della memoria realizzato negli studi di San Marino RTV tra generi diversi e molto popolari: l’Opera Lirica, il Cinema, il Teleromanzo. Spegne oggi 85 candeline, ma per Pippo Baudo i sogni non sono ancora tutti realizzati. Ne ha ancora uno nel cassetto. Quello di dirigere un orchestra, allora pensiamo che soffiando sulle candeline nel giorno della sua festa esprima questo desiderio.

Ma non lo deve dire altrimenti non si realizza!!!

Auguri di buon compleanno anche da tutti noi dalla Rtv San Marino