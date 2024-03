CINEMA Pirati dei Caraibi 6 Rumors sulla trama del sesto film della saga che sembra destinata a ripartire da zero

Pirati dei Caraibi 6.

Una volta finiti gli argomenti o incipit se volete, basta ricominciare da capo. Accade più o meno così per Pirati dei Caraibi che riparte da zero.

Il sesto film si farà e sarà un reboot dell'intera saga ricordatevi quindi di ripassare la storia. A conferma c'è stata un'intervista del produttore, il leggendario Jerry Bruckheimer che, parlando del futuro di un paio dei suoi franchise di successo, "Top Gun" e "Pirati dei Caraibi" appunto, all'americano ComicBook.com ha anticipato un possibile ritorno ma senza specificare le date soprattutto del primo per gli impegni di Tom Cruise.

[Banner_Google_ADS]

Se Bruckheimer quindi sembra intenzionato, ad "aspettare" i tanti impegni di Tom Cruise per un reboot di "Top Gun", per "Pirati", la squadra della Disney pare essere intenzionata ad iniziare da zero e lo farà a cominciare dal cast.



Audio Gallery



I più letti della settimana: