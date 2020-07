MUSICA "Play" il secondo singolo dell’artista toscana Ginny Vee Utilizzando come metafora il palco ed il mondo musicale, è un invito a vivere la vita senza maschere

"Play" il secondo singolo dell’artista toscana Ginny Vee.

Ginny ha studiato presso la scuola d’arte di Milano (MOMA), la Golden Academy a Roma e ha conseguito un Master di 3 anni presso il Complete Vocal Insititute sulla “Vocal Technique” di Copenhagen, ha studiato per 1 anno a Los Angeles prima di tornare in Italia per unirsi ad un gruppo di 4 ragazze (cantanti e ballerine) facendo con loro spettacoli in tutta Europa. Il singolo Play nasce come adattamento in lingua Italiana del brano originale in Inglese “Hiding In The Wings”, ne ha parlato ai microfoni di Mirco Zani











I più letti della settimana: