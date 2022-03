MUSICA Poetry in Music Project in Progress L'intervista all'ideatore Carlo Zarinelli

Poetry in Music Project in Progress.

Una rilettura in musica e canzone di testi poetici , un percorso di condivisione: liriche di singolare intensità e talvolta poco note, una forma espressiva altra, un differente linguaggio attraverso l'emozione musicale e vocale. Tutto questo è Poetry in Music Project in Progress, il progetto ideato da Carlo Zarinelli che è stato ospite su Radio San Marino in occasione della Giornata Mondiale della Poesia. Ascolta tutto nel reloaded!

