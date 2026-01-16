Poldo Rescue

I senzatetto, i clochard alla mercé del clima e della solitudine che in numero sempre maggiore popolano le nostre città hanno spesso, al loro fianco, solo un amico vero: un cane.

Ed è per questo che è nata PoldoRescue, un'associazione di promozione sociale nata dall'idea di Poldo Dog Couture, azienda leader nel mondo del luxurypet.

L'obiettivo è quello di aiutare i cani meno fortunati e, di conseguenza, i loro padroni. L’associazione, forte di una condivisione di valori, ha consolidato ancor di più la volontà di prendersi cura dei più deboli e ha presto trovato partners con cui passare all'azione.

Da subito, Poldorescue si è attivata sul campo per mostrare e dimostrare che è possibile concretamente aiutare i cani più deboli e abbandonati.

Dai valori dell’associazione, e con il supporto del CISOM, è nata la volontà di prestare un aiuto concreto ai senzatetto di Milano tramite la distribuzione di sacchi a pelo e capispalla per i loro compagni a 4 zampe per far fronte alle temperature rigide della notte.







