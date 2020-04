ATTUALITÀ Polemica sui social per i box di plexiglass in spiaggia Pronti per un'estate in scatola?

Polemica sui social per i box di plexiglass in spiaggia.

In queste ore si sta pensando ad una soluzione per far si che le strutture balneari possano continuare ad offrire i loro servizi e che i clienti possano usufruirne in piena sicurezza.

Nelle zone balneari infatti la prospettiva di rinunciare al sole e al mare ha creato tante discussioni e tra le tante proposte per cercare di ovviare il problema, c'è l'idea di un'azienda di Modena che ha scatenato diverse reazioni sui social.

Nel dettaglio, il progetto prevederebbe l'installazione di pannelli di plexiglass che dovrebbero garantire il distanziamento tra gli ombrelloni. Stesso accorgimento verrebbe proposto per i tavolini di bar e ristoranti.

E voi cosa ne pensate?





Fonte video: Repubblica.it

I più letti della settimana: