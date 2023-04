CURIOSITÀ Polvere di Birra Un produttore tedesco metterà in commercio la polvere di birra, molto simile a quella alla spina, per ridurre l'impatto ambientale

Polvere di Birra.

In un periodo in cui è aperto il dibattito sulla carne sintetica, in commercio sono reperibili verdure o caffè liofilizzati, c'è una novità che arriva dalla Germania. Si tratta della birra in polvere prodotta da un birrificio tedesco.

Una vera e propria rivoluzione delle modalità con cui si producono bevande gassate. La nuova bevanda è chiara ed è molto simile alla quella alla spina.

Neuzeller Klosterbräu, birrificio tedesco che opera nel settore da quasi 500 anni, ha così dato vita alla polvere di birra, il cui uso è molto semplice: basta mettere un paio di cucchiai della polvere in un bicchiere, aggiungere acqua liscia e mescolare.

In questo modo, gli appassionati possono preparare la loro bevanda preferita senza dover aprire il frigorifero o spillare da un fusto ingombrante e pesante il dolce nettare ambrato.

La scoperta, che ha dello storico, ha lo scopo di aiutare a ridurre la pesante impronta di carbonio generata dalle esportazioni di birra: basti pensare che con una bottiglia da 355 ml si spreca l’equivalente di quanto una macchina consuma in 1,30 km.

Rimuovendo il peso extra creato da vetro e acqua, il direttore generale del birrificio Stefan Fritsche “afferma che l'invenzione potrebbe ridurre il peso del trasporto del 90 percento”.



