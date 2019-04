Porn Hub si mobilita per le Api

Le api sono importanti... importamtissime... anzi fondamentali per la nostra vita, sapevate che il 70 per cento del cibo che mangiamo è il risultato diretto delle loro azioni? Lo sanno bene anche quelli di Porn Hub che hanno lanciato la campagna, BeeSexual. Tutto parte dal concetto che essendo le api protagoniste nel ciclo riproduttivo delle piante, il collegamento al sesso è praticamente servito su un piatto d'argento, al motto di: anche la natura si può lasciare andare al "buon sesso". Responsabile della moria di questi preziosi insetti è il riscaldamento globale in collaborazione con i pesticidi che non ultima la distruzione sistematica del loro habitat. Il noto sito hard ha pensato di mostrare api nell'atto dell'impollinazione come fosse un vero e proprio film a luci rosse, il colpo di genio sta nella felice intuizione di aver fatto doppiare le api ai veri attori a luci rosse. Ironia a parte, facile in questi casi, l'idea è davvero originale e quasi bizzarra, ma può fare centro sfruttando un abbinamento davvero singolare, del resto non parte così anche la spiegazione di come nascono i bambini? "Quando l'ape va sul fiore..."