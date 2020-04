Porta a spasso la sua tartaruga: multata

Roma ma più precisamente i romani in fatto di fantasia stanno dando del filo da torcere persino ai napoletani. In questo periodo di Lockdown pur di poter mettere il naso fuori di casa si inventerebbero di tutto, e dopo il signore che portava a passeggio il pappagallo al guinzaglio, mettiamo agli atti la passeggiata della signora con la sua tartaruga.









E' sicuramente vero che la quarantena, ma ancor di più il Lockdown imposto, sta mettendo a dura prova il sistema nervoso di molti, è anche vero che il bisogno affina l'ingegno, ma qui mi pare si stia andando oltre. Evadere dall' imposta reclusione sta diventando il "chiodo fisso" di molti e spesso gli animaletti di casa dventano, inconsapevoli complici perfetti... a qualsiasi razza o specie essi appartengano. Ma non solo, chi non possiede animali veri mette un guinzaglio al cagnolino di peluches e esce con quello, è successo anche questo.









Lunedì di Pasquetta in una Roma deserta, una signora di 60 anni viene fermata da una pattuglia che le chiede quale fosse la motivazione del suo abbandono di domicilio, in questo periodo di controlli serrati non sfugge nulla, o quasi. La risposta della donna è in equilibrio tra il sarcastico e il tragico, rivolgendosi agli agenti ha mostrato candidamente la sua tartaruga aggiungendo che aveva bisogno assolutamente di una "boccata d'aria", pertanto era indispensabile portarla a passeggio fuori. La signora non ha impietosito gli agenti che l'hanno multata non accettando come valida la giustificazione dell' impellente esigenza della bestiola.

Avnti i prossimi allora questo lockdown non mancherà di stupirci con attrazioni in stile "Mel Brooks"