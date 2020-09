Portoverde Eventi

Si chiude con un dispiacere l'edizione 2020 de "I salotti letterari", quello di non poter dare voce ai protagonisti della Moto Gp in programma a Misano per via dell'emergenza Covid-19. Ma nel suo globale è stata un edizione che ha lasciato soddisfatti tutti, dal pubblico accorso numeroso, agli addetti ai lavori finendo a chi ha creduto e voluto fortemente questa edizione sebbene tra mille difficoltà. Ne abbiamo parlato con Alessandra Mularoni, curatrice dei salotti letterari, Fabrizio Piccioni sindaco di Misano e Rosy Pari dell'Associazione Commercianti di Misano Adriatico.