Post Malone: "One Right Now" Ft. The Weeknd

"One Right Now" segna la prima collaborazione ufficiale tra Post Malone e The Weeknd, due artisti al centro della scena pop mondiale e due delle voci più influenti e premiate negli utlimi tempi. Lo stile inconfondibile di Post Malone si fonde con la voce avvolgente di The Weeknd in un duetto che riporta al sound anni '80.

Il video è molto cruento, si dispiega tra sparatorie e scene di sangue con The Weeknd che entra all'interno di un edificio sconosciuto aprendo il fuoco su alcuni uomini per vendicare la ex fidanzata che lo ha tradito.

"Hai detto che mi ami, ma non mi interessa



Che mi sono rotto la mano sullo stesso muro

Che mi hai detto che ti ha fottuto addosso", canta nel ritornello.









La sparatoria continua e ad un certo punto viene fatta esplodere addirittura una granata, quando interviene Post Malone iniziando a colpire diversi sosia di The Weeknd:

"Hai detto che vuoi avere i miei bambini,

ti ho fottuto così bene che dovresti pagarmi

Non chiamarmi 'baby' quando mi hai fatto così male".

Ad un certo punto incontra il nemico, faccia a faccia...

ATTENZIONE SPOILER: il video termina con Post Malone e The Weeknd che si sparano contemporaneamente.

Post Malone and The Weeknd - One Right Now