Premier League una nazione un campionato la storia

Se si ama il calcio, quello inglese è decisamente un cult che non si deve trascurare, perché se è vero che sia il gioco più bello del mondo, lo è ancor più nel campionato più ricco dove gli stadi sono i più spettacolari e le squadre sono al massimo livello. La Premier League a chiunque ami il calcio e vada ad assistere a una partita in Inghilterra fa si che resti senza fiato. Nicola Roggero, volto noto di SKY sport, racconta per la prima volta tutta l'epopea di questo fenomeno, dal lontano 1888 quando il gentiluomo William McGregor diede origine al primo campionato inglese per arrivare alla finale della Champions League 2019 in cui, sbaragliate le altre rivali del resto d'Europa, si sono fronteggiate Liverpool e Tottenham. Noi lo abbiamo incontrato.