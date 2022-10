CURIOSITÀ Prenota due biglietti per volo...singoli Prenota due biglietti aerei: uno in Business per lui e uno in Economy per la fidanzata

A casa ci può stare le camere separate, i letti separati...i conti separati, ma quando si va in vacanza, la logica esige di viaggiare insieme e vicini. Solo ad una persona arida di sentimenti, o poco innamorata della sua metà verrebbe in mente di fare quello che stiamo per raccontare.Una fidanzata sul portale di un social americano si è lamentata, a giusta ragione diciamo noi, del gesto poco romantico del suo partner. Prenotato la loro prima vacanza in Europa, dopo sette mesi di storia d'amore, decidono di fare bene i conti del viaggio risparmiando ove fosse possibile. Dividendo i costi dell'albergo e poi prendendo i biglietti dell'aereo autonomamente, in modo da pagare ognuno il proprio.

Tutto questo avrebbe avuto il solo scopo di dividere le spese godendo però a pieno la vacanza insieme. Il fidanzato invece ha preso molto seriamente la divisione dei conti e sul trasporto ha avuto da subito le idee chiarissime: prenotare per sé un posto in business class, e il migliore visto che se lo pagava lui, ma lasciando lei sola in economy. Alla richiesta di spiegazioni, della donna, riguardo al gesto molto poco romantico, si è sentita rispondere candidamente che lui aveva deciso di concedersi un posto migliore, ma che si sarebbero ricongiunti una volta atterrati.

Cercando sostegno almeno morale sul social la donna chiede ai followers "vi darebbe fastidio se vi capitasse una cosa del genere?" Rincarando poi la dose con: "Il punto non è potersi permettere o no la business class, bensì il fatto che saremo separati già fin dal gate, insomma non è molto carino. Non è strano?". I commentatori, come da copione, le hanno dato ragione, arrivando a suggerirle di lasciarlo subito e di festeggiare con un bel viaggio......in prima classe magari!



