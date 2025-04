CURIOSTÀ Prenotare un volo Esiste un giorno specifico per acquistare un viaggio aereo

Prenotare un volo.

Sono diversi i fattori chiave per risparmiare in un viaggio aereo, a cominciare dalla prenotazione. Va fatta con largo anticipo. Secondo lo studio di eDreams, almeno un mese o due mesi prima, per i biglietti delle tratte nazionali e continentali, meglio la domenica.

Per i voli intercontinentali, invece, tra i due e i tre mesi prima della partenza. L'ideale, è cliccare di lunedì, al mattino presto. I voli per la Nuova Zelanda, invece, risultano più convenienti intorno a mezzogiorno.

Per le tratte nazionali, l’una di notte è il momento in cui si trovano le tariffe più vantaggiose. Tuttavia, alcune mete sorprendono per i prezzi bassi anche last minute (a meno di un mese dal viaggio), come Hong Kong o Cuba.

Per chi sogna una meta lontana, l’autunno è il periodo perfetto per prenotare un volo intercontinentale. Secondo i dati raccolti, l’inizio della stagione fredda è il momento in cui si trovano i biglietti più economici, con prezzi più bassi rispetto alla media dell’anno.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: