Presentano fattura a chi non si presenta al loro matrimonio

Ad ogni matrimonio viene compilata una lista con i nomi degli invitati che si ha piacere partecipino alla gioia del momento. Si dice serva a mandare gli inviti in un primo momento, poi a formare le tavolate nel dopo cerimonia. Ad una coppia di sposini americani è servita anche per chiedere una sorta di rimborso spese a chi tra i presenti nella lista hanno dato "buca....o tirato il classico bidone" nel giorno indicato. Doug Simmons e Dedra McGee sono i protagonisti della vicenda, entrambi di Chicago, si amano e, come è giusto che sia, decidono che il loro "Si" debba essere speciale. Conclusione: la cerimonia si tiene in un Hotel, ma in Giamaica!

Spediti gli inviti arriva il giorno tanto atteso e... sorpresa sorpresa, al matrimonio si presentano solo un terzo dei presenti sulla lista, pur avendo confermata la partecipazione. Passato il dispiacere, sbollita la rabbia i due sposini, dimostrando notevole spirito imprenditoriale, sono passati alle vie di fatto contro i "bidonari". Gli assenti si sono visti recapitare a casa una fattura da 240$ pro capite.

I novelli "sposini s.p.a." hanno così giustificato la richiesta di rimborso:

"Nessuno di loro ce lo aveva detto o ci ha mandato un SMS. Se ci avessero comunicato l’assenza, avremmo capito. Ma non puoi stare zitto e lasciare che noi paghiamo. L’abbiamo presa sul personale. Il costo relativo a due persone, è per coprire i costi".

Al prossimo invito a nozze meditiamo bene il da farsi....