TELEVISIONE Previsioni meteo... con gatto il conduttore Jeff Lyons durante una diretta in smartworking da casa subisce l'incursione della sua "Betty"

Previsioni meteo... con gatto.

Periodo di smartworking anche in USA e il metereologo deve aggiornare il pubblico sulle previsioni del tempo rigorosamente da casa. Ora lavorare da casa offre discreti vantaggi, ma al tempostesso espone a curiosi e imprevedibili rischi, muovendosi in un habitat che notoriamente non conosce il galateo di un luogo di lavoro. Notoriamente popolato da figli, animali domestici, televisori e tablet che paiono vivere di vita propria, non lo si può definire il paradiso della tranquillità dove svolgere le proprie attività lavorative. La vittima in questione si chiama "Jeff Lyons" di mestiere legge le previsioni del tempo per un network televisivo americano, "canale 14 News". E ovviamente anche Jeff in questo periodo svolge la sua attività da casa in quarantena per via del Covid-19.

Tutto procede per il meglio inizia il collegamento e il conduttore illustra quella che è la situazione meteo quando all'improvviso irrompe nella stanza "Betty" la sua splendida gatta ribattezzata poi "The WeatherCat Tracker" il localizzatore meteo felino, che gli salta letteralmente in braccio e diventando di fatto l'ultima star del web a quattro zampe. Betty è uno splendido esemplare di "Maine Coon" e vive con il presentatore meteo in Indiana esattamente a Evansville. Scherzosamente jeff Lyons l'ha subito definita la "sua assistente speciale".



Mai previsioni del tempo da casa sono state così divertenti, e così durante la lettura del "Meteo" il conduttore non ha potuto fare altro che tenere in braccio Betty per tutto il collegamento. E il gatto, manco a dirlo, si è mostrato completamente a suo agio davanti alla telecamera e il successo ottenuto da Betty è stato talmente grande che sulla sua pagina Facebook Jess Lyons ha successivamente pubblicato il video del dietro le quinte dell'incursione felina e quello del battesimo ufficiale del suo gatto in quanto "assistente alle previsioni". D'altronde perché non sfruttare i proverbiali "poteri" del gatto in fatto di meteorologia?



















