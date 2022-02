CURIOSITÀ Primo incontro le cose da "non" dire Un team di psicologi americano ha messo in lista i temi che non debbono essere discussi al primo incontro per evitare la fuga della controparte.

Primo incontro le cose da "non" dire.

La ricerca della proprio metà affettiva è un’impresa, tra una evidente mancanza di desiderio nel prendere un “impegno” e la ricerca “dell’impossibile”.





[Banner_Google_ADS]





Le regole d’ingaggio per le nuove conoscenze sono oramai affidate alla rete da tempo, abbiamo perso il gusto di incontrarsi casualmente ad una cena, in un locale la pandemia ha accelerato il cambiamento. Ora gli incontri si fanno in chat, con le app anche facebook ha attivato da qualche tempo un suo canale dating. Ma dopo i primi contatti il passo successivo è la conoscenza di persona. Un team di psicologi ha però segnalato quelle che sono le mosse da non fare al primo incontro. Tra i temi tabù: Il Sesso, se ne parla solo se non si sta cercando una relazione ed entrambe vogliono finire a letto, altrimenti meglio accantonare l’argomento visto che siete dei perfetti estranei. Altro tema da evitare, raccontare nei dettagli i pieni per un futuro insieme. E’ possibile incontrare l’anima gemella e desiderare di passare la vita insieme, ma non è automatico. Non raccontate troppo nel dettaglio cosa state cercando, che vi volete sposare il numero dei figli che desiderate. L’argomento è molto prematuro e precorrere i tempi non è una buona idea. E Infine lasciate stare il passato un’altra cosa veramente disdicevole e parlare delle vostre relazioni passate. Può essere noiosissimo per l’altro e soprattutto è un segnale molto potente che indica che non siete pronti per un’altra relazione. Non siete a cena con il vostro psicanalista.



I più letti della settimana: